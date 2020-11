Ufficiale: Torino, Singo rinnova fino al 2023

Il Torino blinda Wilfried Singo. Ne avevamo parlato in giornata delle qualità del giocatore, e il difensore classe 2000 ha infatti firmato il proprio rinnovo contrattuale con la società granata. Questo il comunicato del club: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Wilfried Singo fino al 30 giugno 2023, con opzione di un anno per la stagione successiva”.