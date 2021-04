Cristian Ansaldi e il Torino staranno insieme anche nella prossima stagione. Nella sfida di ieri contro il Napoli, il difensore argentino ha infatti toccato quota 25 presenze in campionato e così è scattata la clausola per il prolungamento automatico del contratto per un’altra stagione.

Il contratto dell’esterno sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno 2021 ma con la presenza messa a referto ieri si è aggiudicato il rinnovo automatico.

Foto: Twitter Torino