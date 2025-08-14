Ufficiale: Torino, il talento Perciun rinnova fino al 2029

14/08/2025 | 21:53:35

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Sergiu Perciun fino al 2029, con opzione per la stagione successiva. Perciun è nato a Chisinau, in Moldavia, il 23 aprile 2006. Il trequartista, cresciuto nell’Accademia di Radu Rebeja, è arrivato al Torino nel 2022 appena sedicenne. Ha dimostrato le sue qualità sin da subito tra le fila dell’Under 17 e dopo poco è stato promosso in Under 18. Nel campionato 2023-’24 si è diviso inizialmente tra Under 18 e Primavera prima di salire in pianta stabile in Primavera. Il 2024-’25 è iniziato in salita: la frattura al quinto metatarso del piede destro lo ha fermato per diversi mesi, ma è tornato a gennaio, trascinando la Primavera, e coronando il rientro con l’esordio in Serie A nel giorno del suo compleanno. Nel finale di campionato è stato aggregato alla Prima Squadra e ha totalizzato 5 presenze nelle ultime 6 giornate di campionato. Per lui anche 2 apparizioni con la nazionale della Moldavia, tra cui la gara di qualificazione ai Mondiali contro l’Italia. Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.

Foto: logo Torino