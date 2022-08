Ufficiale: Torino, ecco Weidmann dal Psg

Daouda Weidmann è un nuovo calciatore del Torino. Il centrocampista arrivo a titolo definitivo dal Paris Saint–Germain. L’ufficialità è arrivata direttamente dal sito ufficiale granata: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Paris Saint-Germain Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daouda Weidmann. Weidmann è nato a Parigi il 4 maggio 2003. Cresciuto calcisticamente nel Paris FC, il centrocampista è entrato nel 2016 nel settore giovanile del Paris Saint-Germain. Con i parigini ha disputato i campionati Under 17 e Under 19 e, nell’ultima stagione, vanta anche 8 presenze in UEFA Youth League”.

Foto: sito ufficiale Torino