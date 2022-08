Ufficiale: Torino, ecco Lazaro in prestito con diritto di riscatto dall’Inter

Valentino Lazaro è un nuovo calciatore del Torino. L’esterno si trasferisce in granata dall’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale del club nerazzurro: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Valentino Lazaro.

Lazaro è nato a Graz, in Austria, il 24 marzo 1996. Calcisticamente è cresciuto nel Grazer AK e poi nel Salisburgo con cui ha esordito, a soli 16 anni, nella massima serie austriaca nella stagione 2012-2013. Dopo una breve parentesi al Liefering, in prestito, è tornato al Salisburgo giocando sino al 2017, con 120 presenze e 15 gol, tra campionato e coppe. Dopo due anni in Germania, all’Herta Berlino, nel 2019 è stato acquistato dall’Inter. Successivamente ha vestito le maglie di Newcastle, Borussia Monchengladbach e, nell’ultima stagione, Benfica. Per Lazaro anche 36 presenze e 3 gol con la nazionale austriaca.

Tutto il Torino Football Club accoglie Lazaro con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”

Foto: Instagram Torino