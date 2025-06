Ufficiale: Torino, ceduto in prestito Demba Seck al Partizan Belgrado

27/06/2025 | 21:21:59

Operazione in uscita per il Torino che ha annunciato la cessione in prestito di Demba Seck al Partizan Belgrado.

Questa la nota del club: “Il Partizan Belgrado accoglie un nuovo rinforzo in attacco: Demba Seck (190 cm, 24 anni) arriva dal Torino con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto. Il percorso calcistico di Seck è iniziato nelle giovanili della SPAL, affermandosi poi con le maglie della prima squadra, del Frosinone e del Torino. Finora ha collezionato un totale di 45 presenze in Serie A, il massimo campionato italiano. Con il suo arrivo, continua la tradizione dei calciatori senegalesi con la maglia bianconera del Partizan, resa celebre dall’idolo dei tifosi Lamin Diarra. Benvenuto all’Humska, Demba!”

Foto: logo Torino