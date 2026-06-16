Ufficiale: Toppmöller è il nuovo allenatore del Lens

Il Lens ha trovato il suo nuovo mister, Toppmöller firma con i francesi fino al 2028: “Il Racing Club di Lens ha il piacere di annunciare la nomina di Dino Toppmöller alla posizione di allenatore della prima squadra. Rinomato oltre il Reno per la sua intelligenza tattica e le sue qualità umane, il fine tattico tedesco arriva al Racing con la sua esperienza delle competizioni europee. Francofilo, questo seguace del 3-4-3 si impegna nell’Artois fino al 2028”.

Foto:Instagram Lens