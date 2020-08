Ufficiale: Tony D’Amico rinnova con l’Hellas Verona

Rinnovo scattato per il direttore sportivo dell’Hellas Verona, come annunciato sui canali ufficiali della società gialloblu: “Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento di contratto di Tony D’Amico, che sarà a capo dell’Area Sportiva del Club gialloblù sino al 30 giugno 2023, in qualità di Direttore Sportivo”.

«Siamo felici di poter proseguire, con una programmazione pluriennale, il rapporto professionale con Tony e di aver posto le basi con lui per una collaborazione a lunga scadenza, in nome della necessaria continuità di cui abbisogna l’area sportiva», commenta il Presidente di Hellas Verona FC, Maurizio Setti.

Foto: Sito Ufficiale Hellas Verona