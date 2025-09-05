Ufficiale: Tonon, Lomangino e Chilafi nuovi giocatori del Catania

05/09/2025 | 17:05:41

Nuovi colpi in entrata per il Catania, come annunciato dallo stesso club siciliano: “Ardijan Chilafi, nato a Skopje (Macedonia del Nord) il 3 giugno 2004. Centrocampista, cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, ha disputato 4 gare con l’under 21 del suo Paese.

– Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon, nato a Bad Reichenall (Germania) il 24 maggio 2006 e di nazionalità italiana. Esterno offensivo, ha collezionato 36 presenze e 6 gol con l’Hohenems nella Regionalliga austriaca;

– Dante Lomangino, nato a Oaktree (Canada) il 18 febbraio 2005. York United in patria, Carrarese e Perugia Primavera, Fermana e Portogruaro in D le principali tappe dell’avvio di carriera del centrocampista offensivo canadese.

Chilafi e Quiroz si allenano con la prima squadra, Lomangino è stato ceduto a titolo temporaneo al Cannara.

Foto: sito Catania

