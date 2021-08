Ufficiale: Tonelli torna all’Empoli

Colpo in difesa per l’Empoli che si è assicurata le prestazioni del difensore centrale Lorenzo Tonelli. Il giocatore ritorna in azzurro a titolo definitivo dalla Samp. Ecco il comunicato ufficiale del club:

“Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Calcio Sampdoria per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Lorenzo Tonelli.

Lorenzo Tonelli è un difensore italiano nato a Firenze il 17 gennaio 1990. Cresciuto nel nostro settore giovanile, esordisce in prima squadra il 5 settembre 2010 contro il Varese. Resta in azzurro fino al 2016, giocando 174 gare con 15 reti, conquistando la promozione in A e due salvezze nella massima serie. Nell’estate del 2016 passa al Napoli, per poi passare una prima volta alla Sampdoria nell’estate del 2018. A fine stagione torna in Campania, per poi vestire nuovamente, a partire da gennaio del 2020 la maglia blucerchiata. Conta tre presenze con la Nazionale Under 16 ed una con l’Under 21; con la nazionale maggiore partecipa allo stage di preparazione all’Europeo 2016 e viene convocato dal CT Mancini per le partite contro Ucraina e Polonia nell’ottobre del 2018″.

Foto: Twitter Empoli