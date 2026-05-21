Ufficiale: Tolosa, il nuovo allenatore è Askou

21/05/2026 | 20:38:32

“Il Tolosa Football Club è lieto di annunciare la nomina di Jens Berthel Askou come allenatore della sua squadra professionistica. “Ha reso la sua squadra una delle più belle sorprese del campionato, qualificando il club per il turno preliminare della UEFA Conference League. In 47 partite, il suo bilancio è positivo con 23 vittorie, 13 pareggi e 11 sconfitte. Soprattutto, la qualità del gioco espressa dal Motherwell è stata elogiata da numerosi osservatori, e il tecnico danese è stato premiato due volte con il trofeo di allenatore del mese in Scozia”.

Foto: logo Tolosa