Ufficiale: Tolosa, è fatta per il passaggio in prestito di Haug al Bodo/Glimt

Era nell’aria da un po’ di giorni, ma alla fine la conferma è arrivata: il norvegese Christian Kjetil Haug sarà ufficialmente un calciatore del Bodo/Glimt fino al termine di questa stagione. Dopo essersi trasferito a titolo non definitivo al Sarpsborg 08 lo scorso dicembre, il Tolosa, club detentore del suo cartellino, ha trovato un accordo con il club giallo nero per il passaggio in prestito fino al prossimo 30 giugno del portiere classe’98. Per un eventuale riscatto, dunque, ogni altro discorso sarà rinviato in estate.

Foto: Twitter Bodo/Glimt