Ufficiale, Tigres: Gignac rinnova altri 3 anni

Lo avevamo conosciuto in Francia, e lo abbiamo riscoperto al mondiale per club: André-Pierre Gignac e il Tigres, andranno avanti insieme. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club messicano ha comunicato di aver rinnovato il contratto dell’attaccante francese classe ’85 per altre tre stagioni.

📰 @10APG va por más en los Tigres de la UANL, por lo que esta mañana firmó su renovación con el equipo por tres años, quedando claro que la historia continúa.#PerfilTigre 💪🏼 #EstoEsTigres 🐯 — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) February 26, 2021

Foto: footmercato.net