Ufficiale: Tielemans è il nuovo capitano della Nazionale Belga

04/09/2025 | 12:09:50

Il commissario tecnico del Belgio Rudi Garcia ha deciso che il centrocampista 28enne dell’Aston Villa Youri Tielemans sarà il capitano della nazionale, sciogliendo così un dibattito che ha turbato l’atmosfera nella nazionale belga negli ultimi due anni. “Youri Tielemans indosserà la fascia da capitano contro il Liechtenstein e sarà il capitano permanente della nazionale . Youri crea unità nel gruppo. È il collegamento tra la grande generazione e i più giovani. Come si dice oggi, ha tutti i requisiti per essere il nostro capitano”, ha dichiarato il Ct alla vigilia della partita di qualificazione ai Mondiali di giovedì negli Stati Uniti. Tielemans, che ha 77 presenze con la nazionale, era tra i candidati alla guida dei Red Devils, insieme a Kevin de Bruyne (34 anni), Romelu Lukaku (32 anni), Thibaut Courtois (33 anni) e Thomas Meunier (33 anni).

Foto: Instagram Tielemans

