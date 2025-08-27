Ufficiale: Tiago Djalo lascia la Juventus e passa al Besikstas

27/08/2025 | 18:06:52

Tiago Djalo lascia la Juventus, è un nuovo giocatore del Besiktas: “Tiago Djalo, dalla stagione 2025/2026, vestirà la maglia del Besiktas. È ufficiale, dunque, il suo trasferimento a titolo definitivo in Turchia. Dopo il prestito della scorsa stagione al Porto – con cui ha collezionato 17 presenze fra campionato, coppa portoghese ed Europa League realizzando anche due reti – per il classe 2000 è pronta ora una nuova avventura. Cresciuto calcisticamente in Portogallo, il difensore centrale è arrivato in bianconero nel gennaio del 2024 dal LOSC Lille – con cui aveva conquistato un campionato e una Supercoppa francese – esordendo il 25 maggio successivo contro il Monza all’Allianz Stadium. Buona fortuna per il futuro, Tiago!”

FOTO: X Besiktas