Ufficiale: Thomas Müller rinnova con i Vancouver Whitecaps

I Vancouver Whitecaps FC hanno annunciato lunedì di aver firmato un prolungamento del contratto con la leggenda tedesca Thomas Müller, valido fino alla stagione 2027 della MLS Sprint. “Da quando è arrivato poco più di un anno fa, Thomas ha abbracciato appieno questo club, questa città e questa provincia”, ha dichiarato Axel Schuster, direttore sportivo dei Whitecaps FC. “Ha ulteriormente rafforzato la mentalità vincente che abbiamo costruito all’interno del nostro gruppo negli ultimi anni, dimostrando al contempo quanto sia impegnato ad aiutare questo club ad avere successo e quanto desideri vincere. Non c’è dubbio che come club abbiamo raggiunto nuovi traguardi da quando Thomas è arrivato. Abbiamo conquistato la nostra prima MLS Cup e ci siamo affermati come una delle migliori squadre del campionato. Thomas ha giocato un ruolo significativo in questo successo grazie al suo talento di livello mondiale, alle sue prestazioni e alla sua leadership in campo. Siamo lieti che abbia prolungato il suo periodo con noi mentre continuiamo la nostra corsa ai trofei su tutti i fronti”.

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