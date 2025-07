Ufficiale: Thomas Henry è il nuovo attaccante dello Standard Liegi

03/07/2025 | 17:34:58

L’ex attaccante di Venezia, Verona e Palermo è ufficialmente un nuovo calciatore dello Standard Liegi. Il comunicato: “Lo Standard Liegi e Thomas Henry hanno trovato un accordo: l’attaccante francese ha appena firmato con il nostro club un contratto di 2 stagioni (+ 1 in opzione). Nato ad Argenteuil il 20 settembre 1994 (30 anni), Thomas ha prima praticato l’atletica leggera prima di orientarsi verso il calcio e iniziare la sua carriera professionistica all’AS Beauvais nel 2012. Dopo in particolare una stagione al FC Nantes, arriva in Belgio, prima nel 2018 al Tubize (17 partite – 11 gol – 1 assist) e poi nel 2019 all’OH Leuven dove fa impazzire i contatori per 2 stagioni (79 partite – 45 gol – 12 assist). Prosegue con un’esperienza arricchente in Italia, a Venezia, Verona e Palermo.

Foto: insta Liegi