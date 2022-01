Il difensore brasiliano del Chelsea Thiago Silva ha rinnovato il proprio contratto con i blues fino al termine della stagione 2022/2023. Il giocatore ha dichiarato: “Giocare qui con il Chelsea è un vero piacere. Non avrei mai pensato di giocare per tre anni qui in questo grande club, quindi sono molto felice di rimanere per un’altra stagione”. FOTO: Instagram thiago silva