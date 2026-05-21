Ufficiale: Thiago Silva e il Porto si separano

21/05/2026 | 15:04:34

E’ ufficiale l’addio di Thiago Silva al Porto: “Il contratto di Thiago Silva è terminato e il difensore brasiliano, 41 anni, lascia il Porto dopo due esperienze con il nostro club. Durante il suo primo passaggio, nel 2004, ha vestito la maglia della squadra B, iniziando un percorso che lo avrebbe portato a una carriera ricca di successi. Nel suo secondo periodo in Portogallo, dopo aver già conquistato la Champions League allo Stadio do Dragão, ha disputato 14 partite tra campionato, Europa League e Coppa del Portogallo, contribuendo alla vittoria del titolo nazionale e aggiungendo il 33° trofeo della sua carriera. Auguriamo a Thiago Silva il meglio per il futuro: il Porto sarà sempre casa sua”.

foto x porto