Ufficiale: Thiago Silva a 41 anni torna alla Fluminense

22/06/2026 | 23:25:24

Continua a giocare Thiago Silva e torna a casa sua, al Fluminense. Il difensore 41enne brasiliano reduce da sei mesi al Porto campione di Portogallo con Farioli, torna nel club del Tricolor. Non smette quindi il forte difensore, che ha ancora voglia di divertirsi e vincere.

Algumas histórias nunca vão ter fim. O Monstro Thiago Silva está de volta ao Fluminense. #TheMonsterIsBack pic.twitter.com/0ovJBpjIHJ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 22, 2026

Foto: Instagram Silva