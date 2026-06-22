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Ufficiale: Thiago Silva a 41 anni torna alla Fluminense

22/06/2026 | 23:25:24

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Continua a giocare Thiago Silva e torna a casa sua, al Fluminense. Il difensore 41enne brasiliano reduce da sei mesi al Porto campione di Portogallo con Farioli, torna nel club del Tricolor. Non smette quindi il forte difensore, che ha ancora voglia di divertirsi e vincere.

Foto: Instagram Silva