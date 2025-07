Ufficiale: Thiago Almada nuovo giocatore dell’Atletico Madrid

17/07/2025 | 19:01:42

Thiago Almada è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid, c’è il comunicato del club spagnolo: “L’Atlético Madrid e il Botafogo hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del calciatore argentino Thiago Almada, che indosserà la maglia biancorossa per le prossime cinque stagioni. Il talentuoso e versatile argentino di 24 anni può giocare come centrocampista offensivo o come esterno su entrambe le fasce, sia con il piede destro naturale che con quello sinistro. Almada ha superato le visite mediche presso il Centro di Medicina Sportivo di Alto Rendimiento Vithas – Invictum dell’Ospedale Universitario Madrid Arturo Soria, prima di dirigersi agli uffici del club al Riyadh Air Metropolitano. Lì è stato accolto dal nostro amministratore delegato, Miguel Ángel Gil, con il quale ha firmato il contratto con il nostro club. Benvenuto, Thiago”.

FOTO: X Atletico