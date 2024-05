Ufficiale: Thiago Alcantara lascerà il Liverpool

Con una nota scritta sui suoi profili social, Thiago Alcantara ha annunciato che in estate lascerà il club inglese. Questa la nota: “Apprezzamento e gratitudine. Sono due parole che mi vengono in mente il giorno in cui devo salutare tutti voi, Reds. Sono grato. Sono grato per l’opportunità che ho avuto di aver fatto parte di questa città, di questo club e di questa comunità. Il supporto continuo che ho ricevuto fin dal primo giorno è stato incredibile: il tifo dell’Anfield, i cori della Kop… incredibile, travolgente. Una tifoseria davvero unica per un club unico. Questi ultimi quattro anni sono stati un periodo di apprendimento per me e la mia famiglia. Alcune vittorie, alcune sconfitte, ma senza dubbio un’esperienza che cambia la vita. Compagni di squadra, allenatori, staff e dipendenti della società: ne avete fatto parte tutti. E ai tifosi. Non ho le parole. Sappiate solo che avrete per sempre la mia più profonda gratitudine. Grazie, è stato un onore. Liverpool, ti auguro il meglio”.

Foto: Thiago Alcantara Twitter UCL