Ufficiale: Tetê al Leicester. Il video social

Mateus Cardoso Lemos Martins, conosciuto come Tetê, è un nuovo attaccante del Leicester City. L’ala brasiliana ventiduenne, classe 2000, arriva in prestito fino al 30 giugno 2023. Il calciatore era in forza al Lione dal 31 marzo 2022, ma è ancora di proprietà dello Shakhtar Donetsk con un contratto fino al 31 dicembre 2023 con il club ucraino. Di seguito il video social pubblicato dalle foxes per presentare il neo acquisto.

Foto: sito ufficiale Leicester City