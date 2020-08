Ufficiale: Tesser-Pordenone, rinnovo fino al 2022

La notizia era nell’aria, il Pordenone ha ufficializzato il rinnovo di Attilio Tesser fino al prossimo giugno 2020, con i ramarri pronti a ricominciare dopo la storica semifinale playoff. Questa la nota del club friulano: “Attilio Tesser sarà la guida tecnica del Pordenone anche nel campionato 2020/2021 di serie B. L’allenatore e il club hanno prolungato di una stagione il contratto in essere, con nuova scadenza giugno 2022. Un accordo all’insegna della continuità: per Tesser sarà la terza annata in neroverde, dopo la vittoria della Serie C 2018/19 (più Supercoppa) e la storica semifinale playoff della stagione in corso.”

Foto: profilo twitter Pordenone