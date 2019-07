Ufficiale: Terracino è un nuovo giocatore della Fermana

Tramite il proprio sito, la Fermana ha ufficializzato l’acquisto dell’esterno offensivo Antonio Terracino. Questa la nota del club: “Un nuovo colpo in entrata per la Fermana. Il sodalizio gialloblù annuncia l’ingaggio dell’esterno offensivo Antonio Bacio Terracino, il quale arriva nelle Marche dal Potenza. Il classe ’92 nativo di Napoli, che durante la scorsa stagione ha militato prima nel Teramo e poi nello stesso Potenza mettendo a segno quattro reti in quaranta presenze, ha sottoscritto un contratto biennale con il club canarino”.

Foto: Sito Fermana