Ufficiale: Terracciano alla Cremonese

11/08/2025 | 17:18:30

La Cremonese ha annunciato l’acquisto di Filippo Terracciano: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito da AC Milan le prestazioni sportive del calciatore Filippo Terracciano con la formula del prestito fino al termine della stagione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Verona l’8 febbraio 2003, cresce nella città scaligera anche a livello sportivo vivendo una lunga trafila nel settore giovanile dell’Hellas. Con la prima squadra gialloblù raccoglie diverse convocazioni da giovanissimo, fino a debuttare in Coppa Italia e Serie A nella stagione 2021-22. Da lì si ritaglia sempre più spazio tra le fila dei veronesi, giocando 41 partite in tutte le competizioni e ricevendo la chiamata del Milan nel gennaio del 2024: oltre a scendere in campo nel massimo campionato, con i rossoneri debutta in Champions ed Europa League. Nei primi anni di carriera ha sempre mostrato grande duttilità, agendo sia da difensore che da centrocampista. Benvenuto in grigiorosso, Filippo”.