Ufficiale: Ternana, si dimette Ranucci. Bandecchi è il nuovo presidente

Stefano Ranucci non è più il presidente della Ternana, attraverso il sito del club sono state ufficializzate le dimissioni. Il suo posto sarà ricoperto direttamente dal patron rossoverde Stefano Bandecchi, che assumerà quindi da subito l’incarico di presidente delle Fere. Ecco il comunicato: “Dopo ave ricevuto l’incarico come Presidente del C.D.A. dell’Unicusano e come già anticipato in una precedente nota stampa, si è evidenziata l’impossibilità di conciliare due incarichi cosi importanti, anche perché la responsabilità assunta comporterà prevalentemente un lavoro di coordinamento e controllo delle sedi estere dell’Ateneo. Questa nota infatti, giunge mentre il Presidente Ranucci è in partenza per Parigi. A seguito quindi degli impegni delineati dalle nuove attività professionali, Stefano Ranucci ha ritenuto necessario dare le proprie dimissoini da presidente della Ternana Calcio, carica che che verrà assunta direttamente dal Patron Stefano Bandecchi, che sarà coadiuvato da Paolo Tagliavento, con funzioni di ausilio nel coordinamento della Società, cosi come inizialmente era stato scelto e collocato per svolgere questo tipo di ruolo dallo stesso Stefano Ranucci. In conclusione il Presidente del cda Unicusano ci tiene a rivolgere direttamente il suo saluto: ‘Tutto questo non mi terrà ovviamente lontano dalle sorti della squadra e della città di Terni, che mi ha accolto e con cui abbiamo vissuto momenti belli e meno belli, dove sono stato anche contestato, ma sempre nel massimo rispetto da parte di tutti. Nella mia vita professionale ho lavorato in tante grandi città ma Terni è unica e straordinaria. Il mio impegno non è mai mancato e ogni qualvolta sarà possibile sarò presente allo stadio. Non posso dimenticare la proficua collaborazione con il Prefetto, il Questore e la Questura tutta, il Sindaco, la Giunta e i rappresentanti di tutte le forze politiche che sarà mia premura salutare personalmente in futuro anche per ringraziarli della loro disponibilità al servizio della Ternana e di Terni. Rivolgo poi ovviamente il mio ringraziamento a tutti coloro che fino a oggi hanno collaborato con me all’interno della Società Ternana Calcio. Salutando con affetto il popolo rossoverde – conclude Stefano Ranucci – aggiungo con orgoglio che ci sarà sempre la mia sciarpa rossoverde ad accompagnarmi in ogni sede estera dell’Unicusano'”-