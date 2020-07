Ufficiale: Ternana, Gallo non sarà l’allenatore nella prossima stagione

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito web, la Ternana Calcio ha comunicato che Fabio Gallo non sarà l’allenatore della stagione 2020/2021, per lui niente riconferma. Questo il comunicato del club: “La Ternana Calcio ringrazia l’allenatore Fabio Gallo il quale, come a tutti noto, è a fine contratto. Contestualmente si comunica che lo stesso Gallo non sarà riconfermato sulla panchina rossoverde per la stagione sportiva 2020/21. Al tecnico lombardo la Società augura un futuro calcistico positivo.”

Foto: sito ufficiale Ternana