Ufficiale: Ternana, esonerato Liverani. Il comunicato

16/03/2026 | 12:03:30

La Ternana ha deciso di esonerare Fabio Liverani. Questa la nota ufficiale: “La Ternana Calcio comunica di aver sollevato Fabio Liverani dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il mister e il suo staff, composto da Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli e Federico Fabellini, per il lavoro svolto con impegno e professionalità nel corso della stagione, augurando loro le migliori fortune professionali.

La guida tecnica della Prima Squadra è affidata temporaneamente a Pasquale Fazio, attuale allenatore della Ternana Under 17, che dirigerà la squadra a partire dalla seduta di allenamento odierna”.

Foto: sito Salernitana