Ufficiale: Ternana, 5 punti di penalizzazione per violazioni di natura amministrativa

12/12/2025 | 16:20:08

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha sanzionato la Ternana con 5 punti di penalizzazione in classifica.

La Ternana era stata deferita lo scorso 7 ottobre a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C., per violazioni di natura amministrativa.

Oltre alla penalizzazione per il club, è stato sanzionato con un inibizione di quattro mesi Stefano D’Alessandro, amministratore unico del club umbro all’epoca dei fatti.

Foto: Instagram Ternana