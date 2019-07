Ufficiale: Teramo, Bruno Tedino è il nuovo allenatore

Il Teramo ha annunciato il nuovo allenatore: è Bruno Tedino. Il club lo ha comunicato tramite il sito ufficiale.

“S.s. Teramo Calcio Srl è lieta di annunciare che Bruno Tedino è il nuovo responsabile tecnico della prima squadra.

Classe 1964, originario di Udine, sarà il condottiero del Diavolo per i prossimi due anni, con opzione per il terzo: completano il suo staff il vice Carlo Marchetto, il collaboratore tecnico Alcide Di Salvatore, il preparatore atletico Giuseppe Puleo ed il riconfermato preparatore dei portieri Nino Galli.

Dopo una breve parentesi da calciatore, il percorso da allenatore di Tedino ha avuto origine oltre trent’anni fa, con le Giovanili di Sandonà, Treviso, Conegliano, Montebelluna e Venezia in rapida successione, quindi il passaggio in prima squadra con Sandonà, Novara, Pordenone (in due occasioni temporali distinte), Sudtirol, Pistoiese, Sangiovannese, Città di Jesolo, Sandonà Jesolo, e Palermo in Serie B, con la preziosa esperienza da tecnico federale (dal 2013 al 2015) alla guida delle Nazionali Under 16 e Under 17.

Bruno Tedino verrà presentato ufficialmente a stampa e tifosi lunedì prossimo, 8 luglio, alle ore 16, presso la “Sala Conferenze” della Infosat Spa, nella zona industriale di S.Atto (TE).

Contestualmente si rende noto di aver interrotto il rapporto di lavoro in essere con Agenore Maurizi: la società, nel ringraziarlo per il raggiungimento della permanenza di categoria e per l’impegno profuso in questi mesi, gli augura le migliori fortune professionali e umane”.

