Ufficiale: Tenas rinnova con il Barcellona. Avrà una clausola rescissoria da 100 milioni di euro

Il Barcellona blinda un altro suo talento: infatti, il club blaugrana ha comunicato il rinnovo del contratto del 19enne Arnau Tenas, portiere che in questa stagione ha giocato con il Barça B. L’accordo sarà valido fino al 30 giugno 2023, con l’opzione di rinnovarlo per altri due anni. Inoltre, come si apprende dal comunicato, il contratto comprendere una clausola rescissoria pari a 100 milioni di Euro.

❗[ÚLTIMA HORA] Acord per a la renovació d'@arnautenas fins el 2023 ❗Acuerdo para la renovación de @arnautenas hasta el 2023 ❗Agreement for Arnau Tena's contract extension 👇https://t.co/fFJMyOpvPI — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) June 27, 2020

Foto: sito ufficiale FC Barcellona