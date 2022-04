Nessuna sorpresa: ten Hag guiderà il Manchester United dalla prossima stagione

Confermati i rumors delle scorse settimane. Adesso c’è l’annuncio ufficiale: Erik ten Hag sarà l’allenatore del Manchester United a partire dal 1° luglio 2022. Con tratto fino al 2025.

Questa la nota ufficiale: “Il Manchester United è felice di annunciare Erik ten Hag come nuovo allenatore della prima squadra dal 1° luglio 2022 fino a giugno 2025, con l’opzione per prolungare ulteriormente il contratto. L’accordo sarà effettivo solamente al termine di questa stagione sportiva”.

The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik

— Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022