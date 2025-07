Ufficiale: Loum Tchaouna ceduto a titolo definitivo al Burnley

02/07/2025 | 13:12:29

Tchaouna non è più un calciatore della Lazio. Ecco il comunicato ufficiale: La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Loum Tchaouna al Burnley Football Club. La Società ringrazia Loum per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune, umane e sportive, per questa nuova avventura in Premier League.

Foto: Instagram Lazio