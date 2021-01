Il Bisceglie ha ufficializzato l’arrivo del terzino Salvatore Tazza, alla Cavese nella prima metà della stagione in corso. Classe ’98, il nuovo laterale dei pugliesi è cresciuto nei settori giovanili di Benevento e Bologna per poi debuttare in C nel 2017 con la Reggina. Paganese e Arzignano le altre due tappe della sua carriera tra i professionisti.