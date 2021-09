Il Taranto FC 1927 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale con i calciatori Lorenzo Longo e Giuseppe Faiello. La società – prosegue il comunicato – desidera ringraziare Lorenzo e Giuseppe per il lavoro svolto e la professionalità fin qui dimostrata con la maglia rossoblù ed augura loro un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

Foto: Logo Taranto