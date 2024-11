La società Taranto Football Club 1927 comunica che mister Carmine Gautieri è stato sollevato dall’incarico di responsabile della guida tecnica della prima squadra.

Il club ringrazia mister Gautieri per l’impegno profuso nei mesi in rossoblu e gli augura le migliori fortune personali e per il prosieguo della sua carriera professionale.

Foto: logo Taranto