Ufficiale: Tape nuovo calciatore del Bayer Leverkusen

11/06/2025 | 12:31:41

Il Bayer Leverkusen ha annunciato l’acquisto di Axel Tape: “Il Bayer 04 Leverkusen rende noto di aver ingaggiato il nazionale francese Under 18 Axel Tape. Il diciassettenne si unisce al club della Bundesliga con un contratto a lungo termine dal Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, per la stagione 2025/26. Tape ha vinto il titolo francese Under 19 con la squadra giovanile del PSG lo scorso fine settimana”.

Foto: Instagram Bayer Leverkusen