Ufficiale: tanti addii all’Antalyaspor, spicca quello di Lukas Podolski
04.06.2021 | 00:06
Tanti addii in casa Antalyaspor dopo una pessima annata: su tutti Lukas Podolski, l’ex Inter tedesco oggi compie 36 anni.
Cercheranno fortuna lontano dal club turco anche Sidney Sam, Ersan Gülüm e Jean-Armel Drolé.
🙌 Teşekkürler @Podolski10
Futbolcumuza verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni yaşamında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/CUs0Jcg4KO
— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) June 3, 2021
🙌 Teşekkürler @GlmErsan
Futbolcumuza verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni yaşamında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/CP4r7WE48I
— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) June 3, 2021
🙌 Teşekkürler Sidney Sam
Futbolcumuza verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni yaşamında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/JbPUkE7WLd
— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) June 3, 2021
🙌 Teşekkürler Jean-Armel Drole
Futbolcumuza verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni yaşamında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/BrcKjUl8kC
— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) June 3, 2021
Foto: Focus