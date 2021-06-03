Ultimo aggiornamento: venerdi' 04 giugno 2021 00:06

Ufficiale: tanti addii all’Antalyaspor, spicca quello di Lukas Podolski

04.06.2021 | 00:06

Tanti addii in casa Antalyaspor dopo una pessima annata: su tutti Lukas Podolski, l’ex Inter tedesco oggi compie 36 anni.
Cercheranno fortuna lontano dal club turco anche Sidney Sam, Ersan Gülüm e Jean-Armel Drolé.

Foto: Focus

 