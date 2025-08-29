Ufficiale: Tani Oluwaseyi è un nuovo giocatore del Villarreal

29/08/2025 | 16:47:09

Il Villarreal CF e il Minnesota United hanno raggiunto un accordo di trasferimento per Tani Oluwaseyi, che giocherà per gli spagnoli per le prossime cinque stagioni, fino a giugno 2030. Nelle sue 50 presenze in MLS con il Minnesota United FC, ha segnato un totale di 18 gol e fornito 13 assist. Nonostante sia cittadino nigeriano, Oluwaseyi, naturalizzato canadese, è un nazionale canadese. Ha giocato per il Canada in 15 partite, segnando due gol. L’attaccante ha giocato nella Copa América del 2024, a cui il Canada è stato invitato.

foto sito Villarreal

