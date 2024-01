Di ritorno dal prestito all’Augsburg dove non ha giocato un solo minuto, Japhet Tanganga non resta al Tottenham. Gli Spurs prestano nuovamente il loro difensore, ma questa volta al Millwall. Il comunicato: “Japhet Tanganga è passato in prestito al Millwall, squadra del campionato, per il resto della stagione. Vai Japh!”.

Foto: Instagram Tanganga