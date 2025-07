Ufficiale: Tammy Abraham è un nuovo calciatore del Besiktas

03/07/2025 | 17:29:30

Dalle anticipazioni di domenica, alla firma sul contratto. Ora è ufficiale: Tammy Abraham è un nuovo calciatore del Besiktas. Il comunicato: Il Beşiktaş Futbol A.Ş. ha informato la Piattaforma di Divulgazione Pubblica (KAP) di aver raggiunto un accordo con il suo club, l’AS Roma SPA, e con il club stesso in merito al trasferimento del calciatore professionista Tammy Abraham. Il Beşiktaş verserà all’A.S. Roma 2 milioni di euro netti come costo del prestito per la stagione 2025-2026. Se verranno rispettate le condizioni previste dal contratto, il trasferimento diventerà definitivo a partire dalla stagione 2026-2027, con un pagamento di 13 milioni di euro, rateizzato fino al 2030. Per quanto riguarda il compenso del giocatore, Abraham percepirà un ingaggio garantito di 6 milioni di euro nella stagione 2025/2026, 6,5 milioni nel 2026/2027, 7 milioni nel 2027/2028 e altri 7 milioni nel 2028/2029.

Foto: insta besiktas