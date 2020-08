Ufficiale: Tahith Chong va in prestito al Werder Brema

Adesso è anche ufficiale: Chong al Werder Brema in prestito come vi avevamo già annunciato. Il giocatore si stava già allenando con i biancoverdi dopo aver firmato il rinnovo col Manchester United.

ℹ️ @TahithC has joined Werder Bremen on loan for the 2020/21 season.

Good luck, Tahith! 🤞#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 16, 2020