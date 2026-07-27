Ufficiale: Tadic torna in Olanda e lo fa con la maglia del NEC Nijmegen

27/07/2026 | 17:26:14

Il classe ’88 Dusan Tadic, dopo l’ultima esperienza non fortunata all’Al-Wahda, negli Emirati Arabi Uniti, torna in Europa e, più precisamente, in Olanda. Il serbo, stella dell’Ajax 2018-19, a un passo dalla storica finale di Champions, ha firmato con il NEC Nijmegen un contratto di due stagioni.

Il comunicato degli olandesi: “Il N.E.C. si è rafforzato con Dusan Tadić. L’attaccante trentasettenne ha firmato un contratto a Nijmegen fino all’estate del 2028.

Con Tadić, i N.E.C. portano a Nimega un giocatore con un impressionante curriculum. Il serbo ha giocato per l’Al-Wahda la scorsa stagione, dopo aver giocato in precedenza per Ajax, Fenerbahçe SK, Southampton, FC Twente, FC Groningen e FK Vojvodina. Inoltre, Tadić ha disputato 111 partite internazionali, diventando un internazionale da record per il suo paese.

Il direttore tecnico Carlos Aalbers: “A volte si presenta un’opportunità che pensi non sia fattibile per un club come il N.E.C. Dusan Tadić è uno di questi giocatori. Siamo alla ricerca di un buon mix di talento ed esperienza e Dusan si integra perfettamente. Con le sue qualità e la sua personalità, non è solo un valore aggiunto in campo, ma anche fuori.

Nelle conversazioni, abbiamo notato che le sue ambizioni e la sua visione erano in linea con noi. Il nostro sviluppo sportivo, la visione di Dick Schreuder, il modo in cui vuole giocare a calcio e la prospettiva di una stagione europea lo hanno attratto enormemente. Inoltre, Dusan ha l’ambizione di diventare allenatore dopo la sua carriera da giocatore. Vogliamo anche offrirgli l’opportunità di svilupparsi ulteriormente in questo ambito nei prossimi anni. Siamo quindi molto felici che abbia scelto il N.E.C.”.

Foto: Sito NEC Nijmegen