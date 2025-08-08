Ufficiale: Tadic riparte dall’Al-Wahda

08/08/2025 | 17:00:44

Nuova avventura per Tadic, che riparte dall’Al-Wahda. Il centrocampista offensivo serbo ha lasciato il Fenerbahçe a parametro zero quest’estate, dopo aver segnato 11 gol e 13 assist nella sua ultima stagione in campionato. In passato era stato accostato all’Atlético Madrid, ma ora si unirà agli Emirati Arabi Uniti. Al-Wahda, terzo classificato nell’ultimo campionato degli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato ufficialmente il suo arrivo per la prossima stagione. Negli ultimi anni, Tadic ha vestito la maglia del Southampton e dell’Ajax.

foto: sito al Wahda