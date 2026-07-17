Ufficiale: Szoboszlai rinnova con il Liverpool

17/07/2026 | 18:30:57

Il Liverpool ha annunciato il rinnovo di Szoboszlai, il comunicato: “Il nazionale ungherese ha firmato il rinnovo del contratto con i Reds in vista dell’inizio della stagione 2026-27. La prossima stagione sarà la quarta di Szoboszlai con il club dal suo arrivo dal RB Leipzig nell’estate del 2023, e la prima sotto la guida dell’allenatore Andoni Iraola. “Probabilmente è il giorno più importante della mia vita”, ha dichiarato il numero 8 a Liverpoolfc.com. “Ci sono un paio di momenti che lo precedono, probabilmente quando ho firmato per il Liverpool e quando è nato mio figlio, ovviamente. Ma nella mia carriera calcistica, posso dire che questo è tra i primi tre.” “Sono felicissimo. Non vedo l’ora di tornarci ancora e ancora. Sono semplicemente felice di essere qui, come ho già detto tante volte”.

foto x liverpool