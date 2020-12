Ufficiale: Szoboszlai è un nuovo giocatore del Lipsia

Dominik Szoboszlai sarà un nuovo giocatore del Lipsia a partire dal 2 gennaio 2021. Il centrocampista classe 2000, considerato uno dei migliori talenti in circolazione, è stato pagato dal club tedesco 20 milioni di euro e lascia il Salisburgo, club facente parte dello stesso network, quello Red Bull. L’ungherese ha firmato un contratto fino al 2025. Negli 82 incontri disputati con la squadra austriaca ha realizzato 26 gol e più di 30 assist. Szoboszlai sarà tra i protagonisti dei prossimi Europei: un suo gol al 90′ nel playoff contro l’Islanda ha qualificato l’Ungheria alla competizione. Come ammesso da Marco Rossi, ct della Nazionale ungherese, Szoboszlai in passato era stato vicino al Milan. Ma era chiaro da almeno un paio di settimane che i rossoneri si erano defilati e che il Lipsia aveva accumulato un vantaggio incolmabile.

Foto: Twitter Salisburgo