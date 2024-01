Ufficiale: Szalai si unisce al Friburgo in prestito

Il nazionale ungherese Attila Szalai è stato ceduto in prestito all’SC Friburgo fino alla fine della stagione . Il terzino sinistro arriva dall’Hoffenheim, club al quale è arrivato l’estate scorsa. Il comunicato del club: “Siamo riusciti a trovare un’ottima soluzione per la nostra situazione attuale. Attila ha esperienza a livello internazionale e sarà in grado di aiutarci subito. Con la sua statura robusta e la forza nel vincere i duelli, può essere una componente chiave in ogni difesa. Non vediamo l’ora di lavorare insieme e stiamo tutti lavorando duramente per raggiungere i nostri obiettivi comuni. I dettagli del passaggio in prestito rimarranno segreti”.

Foto: Instagram Friburgo