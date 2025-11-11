Ufficiale: Swansea, esonerato l’allenatore Alan Sheehan

11/11/2025 | 17:00:05

Lo Swansea City ha annunciato l’esonero dopo solo 6 mesi di Alan Sheehan.

Questo il comunicato del club:

“Lo Swansea City conferma che il club si è separato dall’allenatore Alan Sheehan.

Il trentanovenne è stato nominato capo allenatore a tempo pieno ad aprile, dopo due periodi molto significativi alla guida ad interim degli Swans.

Alan ha assunto inizialmente l’incarico nel dicembre 2023, supervisionando sette partite con una percentuale di vittorie del 42,86%.

Nel suo secondo periodo alla guida della squadra ha registrato una percentuale di vittorie del 58,3% in 13 partite, tra cui una serie di cinque vittorie consecutive.

Tuttavia, dopo una serie di risultati deludenti, riteniamo che i risultati e le prestazioni non siano all’altezza degli standard attesi in questa fase della stagione e abbiamo dovuto prendere questa difficile decisione.

La procedura per la nomina del nuovo allenatore è già in corso. Aggiorneremo i tifosi una volta conclusa.

I proprietari dello Swansea City, Brett Cravatt e Jason Cohen, hanno dichiarato: “Alan ha avuto un ruolo determinante nel contribuire a migliorare il club in due periodi. Alan ha un’etica del lavoro instancabile, un approccio onesto e un atteggiamento positivo. Ha dedicato tutto il suo impegno al bene del club.

Il club desidera esprimere la sua gratitudine ad Alan per tutto il duro lavoro svolto durante la sua permanenza allo Swansea City. Auguriamo ad Alan e alla sua famiglia tutto il meglio per il futuro”.

Foto: logo Swansea