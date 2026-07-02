Ufficiale: Svoboda lascia il Venezia e passa al Brighton

Arrivato in arancioneroverde nella stagione 2020/21, Svoboda lascia il Venezia FC dopo aver collezionato 138 presenze e 5 reti, diventando nel tempo uno dei volti più riconoscibili del percorso compiuto dal club negli ultimi anni.

Nel corso della sua esperienza in laguna, il difensore austriaco ha preso parte a tutte e tre le recenti promozioni in Serie A del Venezia FC e ai due campionati disputati nella massima serie. Nell’ultima stagione, conclusa con il ritorno degli arancioneroverdi in Serie A, ha indossato la fascia di capitano, guidando la squadra in un’annata culminata con la vittoria del campionato di Serie B.

Con il suo spirito di sacrificio e il suo attaccamento ai colori arancioneroverdi, Michael ha accompagnato alcune delle pagine più significative della storia recente del Venezia FC.

Il club desidera ringraziare Michael Svoboda per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera. Buona fortuna, Michael”.

foto sito Venezia